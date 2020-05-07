شعبة الخضروات بأسيوط: استقرار الأسعار.. وتوافر المعروض خلال شهر رمضان

شعبة الخضروات والفواكه بغرفة اسيوط التجارية في تقريرها الأسبوعي عن ثبات في اسعار كثيرا من الأصناف في قطاعها في سوق الجملة وهو ما انعكس علي الأسعار في سوق التجزئة. أعلنتبغرفة اسيوط التجارية في تقريرها الأسبوعي عن ثبات في اسعار كثيرا من الأصناف في قطاعها في سوق الجملة وهو ما انعكس علي الأسعار في سوق التجزئة.





سوق الخضروات شهد ثباتا فى الاسعار فى ظل زيادة المعروض وركود المبيعات الذي انعكس علي عدم زيادة فى الا أسعار باستثناء البشائر التي ننتظر انخفاض سعرها مع الفترة القادمة بعد طرح محصولها الجديد بالسوق وتاتى على رأسها المشمش والخوخ. وقال سامى مصطفى رئيس شعبة الخضروات والفواكه بغرفة اسيوط التجارية أنشهد ثباتا فى الاسعار فى ظل زيادة المعروض وركود المبيعات الذي انعكس علي عدم زيادة فى الا أسعار باستثناء البشائر التي ننتظر انخفاض سعرها مع الفترة القادمة بعد طرح محصولها الجديد بالسوق وتاتى على رأسها المشمش والخوخ.





سوق الخضروات والفاكهة في المرحلة القادمة مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض في مختلف الأصناف. وتوقع سامى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" مزيدا من الاستقرار فيفي المرحلة القادمة مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض في مختلف الأصناف.









وحول الأسعار أوضح سامى يباع كيلو الطماطم باسعار تتراوح مابين 4و6جنيهات

والبصل 5جنيهات و البطاطس تتراوح 4جنيهات للكيلو.





والخيار ب ،7.5جنيه والكوسة ب 7جنيهات والجوافة ب13جنيها والبرتقال ب13جنيها والكانتلوب باسعار تتراوح مابين 8و10جنيهات.



