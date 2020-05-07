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اقتصاد

شعبة الخضروات بأسيوط: استقرار الأسعار.. وتوافر المعروض خلال شهر رمضان

الخميس 07/مايو/2020 - 10:52 ص
سوق الخضروات
سوق الخضروات
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ولاء عبد الكريم
أعلنت شعبة الخضروات والفواكه بغرفة اسيوط التجارية في تقريرها الأسبوعي  عن ثبات   في اسعار  كثيرا من الأصناف في قطاعها   في سوق الجملة وهو ما انعكس  علي الأسعار في سوق التجزئة.

وقال سامى مصطفى رئيس شعبة الخضروات والفواكه بغرفة اسيوط التجارية أن سوق الخضروات شهد ثباتا  فى الاسعار فى  ظل زيادة المعروض وركود المبيعات  الذي انعكس علي عدم زيادة فى الا أسعار باستثناء البشائر التي ننتظر انخفاض سعرها مع الفترة القادمة بعد طرح محصولها الجديد بالسوق وتاتى على رأسها المشمش والخوخ.
 

وتوقع  سامى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" مزيدا من الاستقرار في سوق الخضروات والفاكهة في المرحلة القادمة مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض في مختلف الأصناف.


 وحول الأسعار أوضح سامى يباع كيلو الطماطم باسعار تتراوح مابين 4و6جنيهات
والبصل 5جنيهات و البطاطس تتراوح  4جنيهات للكيلو.

والخيار ب ،7.5جنيه والكوسة ب 7جنيهات والجوافة ب13جنيها والبرتقال ب13جنيها والكانتلوب باسعار تتراوح مابين 8و10جنيهات.

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