بالألماني.. طلاب ألسن عين شمس يقدمون فيديو لنشر الثقافة الإسلامية للأجانب في رمضان

نشر طلاب السن جامعة عين شمس قسم اللغة الألمانية فيديو تعريفيا عن شهر رمضان مترجما إلى العربية، ويحث الفيديو على نشر الثقافة العربية الإسلامية والعادات والتقاليد لأوروبا وخاصة ألمانيا.





بدأ الطالب مدحت رمضان طالب بالفرقة الرابعة قسم اللغة الألمانية بمعلومات عن شهر رمضان، وقال إنه الشهر التاسع من الشهور الإسلامية وهو شهر صيام للمسلمين ويستغرق 29 أو 30 يومًا، وينتهي بحلول عيد الفطر.





وأضاف: "تعتمد السنة الهجرية على دوران القمر حول الأرض ولذلك تختلف شهورها مع الفصول السنوية وقد يأتي رمضان في فصل الشتاء بأيامة القصيرة أو في فصل الصيف بأيامه الطويلة وهذا الأمر مهم جدا لأن ما بين شروق الشمس وغروبها في رمضان لا يحل للصائم الشراب ولا الطعام مهما كان اليوم حرا أو شاقا".





وأكد في الفيديو الناطق باللغة الألمانية والمترجم باللغة العربية إن الصيام مهم جدًا للمسلمين لأنه أحد أركان الإسلام الخمسة يفطر المسلمين عادة بالتمر والماء ونوه يوجد بعض الأشخاص المسموح لهم بالفطار وهم الحوامل كبار السن والأطفال والمرضى ويحلل للمستطيع منهم الصيام فيما بعد.