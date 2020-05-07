سعر النفط يواصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي

راجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي مع تقييم المستثمرين لعلامات على تعافي الطلب، في ظل فجوة المعروض التي تختبر حدود قدرات التخزين العالمية.





وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو 0.83% عند 23.79 دولار للبرميل، بعد انخفاضها أمس بأكثر من 2%، كما فقدت عقود خام برنت 1.35% إلى 29.32 دولار للبرميل، بعدما تراجعت أمس بقيمة 1.25 دولار.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع واردات الخام الصيني الشهر الماضي إلى 10.42 مليون برميل يوميا في أبريل من 9.68 مليون برميل يوميا في مارس، حسب بيانات الجمارك للأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، كما ارتفعت الصادرات الإجمالية من الصين أيضا مقابل توقعات بانخفاض حاد.





وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وزيادة المخزون في كوشينج بأكلاهوما وهي نقطة تسليم الخام الأمريكي 2.07 مليون برميل إلى 65.4 مليون.



