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أخبار العالم

سعودي متعافي من كورونا يتبرع ببلازما الدم للمشاركة في أبحاث وزارة الصحة.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 10:58 ص
تعبيرية
تعبيرية
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عبدالله قدري

نشرت جريدة الوطن السعودية، مقطع فيديو لمواطن سعودي متعافي من فيروس كورونا المستجد، يتبرع ببلازما الدم للمشاركة في الدراسة البحثية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

وتجري الملكة العربية السعودية تجارب واعدة للوصول إلى مصل وقائي من فيروس كورونا، من بين تلك التجارب التبرع ببلازما الدم من الأشخاص المتعافين من كورونا، ومبادرة دور التباين الجيني في تحديد الإصابات بكورونا في السعودية.

وسجلت المملكة العربية السعودية أمس ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ معدل الإصابات 1687 حالة.

وبهذا الرقم وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 31938 شخصا، 27% من السعوديين و73% من غير السعوديين، حسب تصريحات محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية.


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