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أخبار العالم

تفاصيل إغلاق 9 مطاعم ومحال سوبر ماركت خمسة أيام بجدة

الخميس 07/مايو/2020 - 12:37 م
علم السعودية
علم السعودية
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عبدالله قدري
أغلقت السلطات السعودية بجدة 5 محال سوبر ماركت و4 مطاعم، وذلك بعد توصيات من قبل وزارة الصحة.

وأغلقت المحال احترازيًّا لمدة لا تقل عن خمسة أيام، وباشرت الجهات المعنية أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم خلال فترة الإغلاق، والتخلص من جميع الأغذية المعروضة داخل المحل، المعرضة للفساد، أو المكشوفة، أو المحضرة داخل المحل، وتعقيم مقار السكن بمشاركة من اللجنة ومندوبي البلدية.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إنه بعد انتهاء فترة الغلق الاحترازي، التي لا تقل عن خمسة أيام، يمكن إعادة فتح المحال، ومزاولة النشاط، مع أخذ التعهد اللازم على صاحب كل منشأة بعدم مزاولة العاملين المخالطين المطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي العمل في المنشأة.

وسجلت المملكة العربية السعودية أمس، الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ معدل الإصابات 1687 حالة.

وبهذا الرقم، وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 31938 شخصا، 27% من السعوديين و73% من غير السعوديين، حسب تصريحات محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية.


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