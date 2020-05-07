الفئة الأكثر تزاحما.. بريد شمال أكتوبر: البدء فى صرف المعاشات للشريحة من 2000 إلى 3000 جنيه.. فيديو

قال أشرف حسن، مدير عام منطقة بريد شمال أكتوبر، إن هناك إجراءات احترازية تم اتخاذها بالتعاون بين وزارة التضامن وهيئة البريد، مشيرا إلى أنه تم اليوم، الخميس، البدء في المرحلة الثالثة لصرف المعاشات، والتى تبدأ من 2000 إلى 3000 جنيه، حيث إنها الفئة الأكثر عددا.





وأضاف "حسن"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى"، أنه تم بدء الصرف من يوم الأحد الماضى، موضحا انه من يوم الأحد والاثنين بدأ صرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه، والثلاثاء والأربعاء بدأ صرف المعاشات التي تزيد على 1000 أو 2000 جنيه.





وأشار إلى أنه يوم الأحد سيتم البدء فى صرف المعاشات التى تزيد على 3000 آلاف جنيه ومن لم يلحق بصرف معاشه خلال الفترة الماضية.





وتابع أنه منذ يوم 3 مايو تم تحويل المعاشات إلى البنوك، لافتا إلى أن رئيس هيئة البريد أصدر تعليماته بمد فترة العمل خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة إلى الرابعة مساءً، من أجل إتاحة التواجد باستمرار للعملاء.





وأوضح أنه من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، قام رئيس الهيئة بإصدار تعليمات بخروج الكنب الثلاثى للجمهور وتنظيم حركة الدخول للعملاء ووجود لجان فرعية ومشرفين لتنظيم حركة الدخول داخل المكان وتوفير الكمامات والمطهرات لتعقيم العملاء والموظفين والحفاظ على التباعد الاجتماعى.



