AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الفئة الأكثر تزاحما.. بريد شمال أكتوبر: البدء فى صرف المعاشات للشريحة من 2000 إلى 3000 جنيه.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 12:55 م
أشرف حسن، مدير عام
أشرف حسن، مدير عام منطقة بريد شمال أكتوبر
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال أشرف حسن، مدير عام منطقة بريد شمال أكتوبر، إن هناك إجراءات احترازية تم اتخاذها بالتعاون بين وزارة التضامن وهيئة البريد، مشيرا إلى أنه تم اليوم، الخميس، البدء في المرحلة الثالثة لصرف المعاشات، والتى تبدأ من 2000 إلى 3000 جنيه، حيث إنها الفئة الأكثر عددا.

وأضاف "حسن"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى"، أنه تم بدء الصرف من يوم الأحد الماضى، موضحا انه من يوم الأحد والاثنين بدأ صرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه، والثلاثاء والأربعاء بدأ صرف المعاشات التي تزيد على 1000 أو 2000 جنيه.

وأشار إلى أنه يوم الأحد سيتم البدء فى صرف المعاشات التى تزيد على 3000 آلاف جنيه ومن لم يلحق بصرف معاشه خلال الفترة الماضية.

وتابع أنه منذ يوم 3 مايو تم تحويل المعاشات إلى البنوك، لافتا إلى أن رئيس هيئة البريد أصدر تعليماته بمد فترة العمل خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة إلى الرابعة مساءً، من أجل إتاحة التواجد باستمرار للعملاء.

وأوضح أنه من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، قام رئيس الهيئة بإصدار تعليمات بخروج الكنب الثلاثى للجمهور وتنظيم حركة الدخول للعملاء ووجود لجان فرعية ومشرفين لتنظيم حركة الدخول داخل المكان وتوفير الكمامات والمطهرات لتعقيم العملاء والموظفين والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. بدء صرف المعاشات من مكاتب البريد وفقًا لجدول وزارة التضامن.. فيديو

زحام أمام مكتب بريد باسوس والفرنواني بشبرا الخيمة لصرف المعاشات.. فيديو

إقبال كثيف علي مكتب بريد المعادي لصرف المعاشات.. صور

إقبال كثيف على مكاتب بريد القاهرة والجيزة لصرف المعاشات.. صور

لأصحاب المعاشات .. اعرف ميعاد الصرف بـ مكاتب بريد القاهرة

انتظام عمليات صرف المعاشات في الأقصر.. صور

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. 15 فائدة للتمر المنقوع

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٧-٥-٢٠٢٠

الموضوع مش هزار.. هانى الناظر: مصل سنوى لفيروس كورونا قريبًا.. فيديو

تحسن الحالة الصحية لأول لاعب مصاب بفيروس كورونا بـ الدوري الإماراتي

عقب قرار الاستئناف.. تعرف على جدول مباريات الجولة القادمة من الدوري الألماني

عبير صبري تثير الجدل: القبلات في السينما حرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل ما تود معرفته عن صيام الأطفال.. استشاري يجيب

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور لـ أديل تكشف خسارة وزنها

عزومتك عندنا.. الكشك الصعيدي بالبيض مع الفراخ بالفريك.. فيديو