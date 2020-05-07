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حوادث

الأمن يضبط شركة إنتاج فني وسينمائي تحت «بير السلم» في الجيزة

الخميس 07/مايو/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية مكبرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط شركة للإنتاج الفنى والسينمائى "بدون ترخيص" في العجوزة بالجيزة ، وبداخلها 2 وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج مُحمل عليها برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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