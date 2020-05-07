قريبا.. HMD تخطط لإطلاق هاتف Nokia 6.3 بكاميرا رباعية بعلامة ZEISS التجارية

أعلنت شركة HMD ، عن هاتف Nokia 6.2 في سبتمبر الماضي، والذي يعمل بمعالج Snapdragon 636 SoC، واليوم كشفت أحدث التسريبات عن أن الشركة الفنلندية تستعد لإطلاق هاتف Nokia 6.3 لقادم، بمعالج Snapdragon 670 أو Snapdragon 675، مع كاميرا رباعية خلفية من علامة ZEISS التجارية.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكد تقرير جديد على أن هاتف Nokia 6.3 ، يأتي بإعدادات ZEISS في الكاميرا الخلفية، وهي من المميزات التي يفتقر إليها الإصدار السابق Nokia 6.2، والذي يضم إعدادات كاميرا ثلاثية خلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجابيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة وبدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر ثالث بدقة 5 ميجابيكسل لعمق التصوير.









وتشير التسريبات إلى أن هاتف Nokia 6.3، سيضم شاشة من نوع PureDisplay، مع نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية، مع مستشعر بدقة 16 ميجابيكسل.





ومن المتوقع أن يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Nokia 6.3، بذاكرة وصول عشوائي رام 3 جيجابايت ، وسعة تخزين 64 جيجابايت، ومن المتوقع أن يأتي بمستوى تسعير 249 يورو، على أن يتم الكشف عنه في حدث HMD الذي يقام في الربع الثالث من 2020.





الجدير بالذكر أن هاتف Nokia 6.2، يأتي بشاشة كبيرة قياس 6.3 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة، ويعمل ب معالجات ثمانية الأنوية من نوع Snapdragon 636 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعتي 3 و 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعات 32 و 64 و 128 جيجابايت.



