AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

قريبا.. HMD تخطط لإطلاق هاتف Nokia 6.3 بكاميرا رباعية بعلامة ZEISS التجارية

الخميس 07/مايو/2020 - 09:59 م
هاتف Nokia 6.2
هاتف Nokia 6.2
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة HMD، عن هاتف Nokia 6.2 في سبتمبر الماضي، والذي يعمل بمعالج Snapdragon 636 SoC،  واليوم كشفت أحدث التسريبات عن أن الشركة الفنلندية تستعد لإطلاق هاتف Nokia 6.3 لقادم، بمعالج Snapdragon 670 أو Snapdragon 675، مع كاميرا رباعية خلفية من علامة ZEISS التجارية.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكد تقرير جديد على أن هاتف Nokia 6.3 ، يأتي بإعدادات ZEISS في الكاميرا الخلفية، وهي من المميزات التي يفتقر إليها الإصدار السابق Nokia 6.2، والذي يضم إعدادات كاميرا ثلاثية خلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجابيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة وبدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر ثالث بدقة 5 ميجابيكسل لعمق التصوير.


وتشير التسريبات إلى أن هاتف Nokia 6.3، سيضم شاشة من نوع PureDisplay، مع نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية، مع مستشعر بدقة 16 ميجابيكسل.

ومن المتوقع أن يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Nokia 6.3، بذاكرة وصول عشوائي رام 3 جيجابايت ، وسعة تخزين 64 جيجابايت، ومن المتوقع أن يأتي بمستوى تسعير 249 يورو، على أن يتم الكشف عنه في حدث HMD الذي يقام في الربع الثالث من 2020.

الجدير بالذكر أن هاتف Nokia 6.2، يأتي بشاشة كبيرة قياس 6.3 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة، ويعمل بمعالجات ثمانية الأنوية من نوع Snapdragon 636 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعتي 3 و 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعات 32 و 64 و 128 جيجابايت.

ويحتوي Nokia 6.2 على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 16 و 8 و 5 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة لقارئ البصمة التقليدى فى خلف الجهاز، كا يحتوي على بطارية بسعة 3500 ميللي أمبير، ويعمل على نظام Android 9.0، ويأتي Nokia 6.2 فى لونين هما الأسود والثلجى، مقابل 249 يورو ما يعادل 4450 جنيهًا مصريًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامسونج تعلن رسميا عن هاتفها الجديد Galaxy A41.. بكاميرا ثلاثية وشاشة كبيرة.. مواصفات وصور

رسميا.. نوكيا تعلن عن هاتف Nokia 8.3 5G.. صور ومواصفات

تسريب يكشف مواصفات OnePlus 8 و 8 Pro التفصيلية

Nokia 7.2 يحصل على تحديث أندرويد 10.. تفاصيل

رسميا.. هونر تعلن عن سلسلة Honor 30.. إليك السعر والمواصفات

أوبو تطلق هاتفها الأحدث OPPO A52.. بكاميرا رباعية وبطارية 5000 mAh

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 393 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و13 وفاة

علاء مبارك يشيد بمسلسل البرنس ويوجه رسالة لـ أحمد زاهر.. شاهد

فضيحة.. صور إباحية في جلسة البرلمان الجنوب أفريقي

غادة إبراهيم: شيخ الأزهر الراحل زعل خلال عقد قراني وكان هيمشي.. ووجود هذه الشخصية منعه من الانصراف

بشار الأسد يثير الجدل في الكويت لهذا السبب

مكرمة الملك سلمان.. تعرف على المبلغ المستحق وموعد صرفه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا مبرر.. أمريكي يطعن زوجته ويلقي برضيعته من فوق جبل

بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل

بعد خيانتها لـ عهد.. أجرأ 5 صور لـ حلا شيحة