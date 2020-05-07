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رياضة

مانشستر سيتي يحدد سعر رحيل ساني

الخميس 07/مايو/2020 - 12:47 م
ساني
ساني
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عبدالله هشام
حدد نادي مانشتسؤ سيت الانجليزي سعر الاستغناء عن لاعبه الالماني ليروي ساني لاعب الفريق الاول الفترة المقبلة بعد دخول عدد كبير من الاندية في مفاضوات للحصول عليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . 

وفي تقرير لصحيفة ذا صن الانجليزية فإن مانشستر سيتي وضع مبلغ 110 مليوين جنيه استرليني للإستغناء عن اللاعب خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تقدم بايرن ميونخ بعرض قيمته 35 مليون جنيه استرليني . 

الا ان بايرن ميونخ الذي تقدم بعرض منذ ايام قليلة يري ان المبلغ مبالغ فيه للغاية خصوصا مع انتهاء عقد اللاعب مع الفريق الموسم القادم وسيكون رحيله بالمجان لـأى فريق . 

ولم يسعي نادي مانشستر سيتي في تجديد عقده مع ساني الفترة المقبلة بعد خروجه من حسابات بيب جوارديولا المدير الفني الذي أكد انه ليس بحاجه لخدمات اللاعب الفترة المقبلة . 

ويعتبر فريق بايرن ميونخ اقرب الفرق للحصول علي خدمات ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث انه الوحيد الذي تقدم بعرض مالى رسمي لشراء اللاعب .
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