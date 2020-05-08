طلب إحاطة لإنشاء مدارس فنية لتخريج فني جزارة

تقدم النائب رضا البلتاجي، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزير الصحة والسكان، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية فنية لتخريج فنى جزارة تتبع الطب البيطرى.





وقال النائب رضا البلتاجي، في طلب الإحاطة،: "لقد أصبح من الضرورى الاهتمام بتعلم أعمال الجزارة، بعد انتشار ظاهرة استخدام وعرض اللحوم الفاسدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر فى بعض المحال بجميع محافظات الجمهورية بسبب غش التجارة أو عدم دراية البائعين.





وأكد النائب رضا البلتاجي ضرورة إنشاء مدرسة ثانوية فنية تتبع الطب البيطرى بوزارة الصحة مثل التمريض والأشعة والتحاليل لتخريج فنى جزارة، من أجل إعداد وتخريج دفعات متخصصة ومؤهلة ومدربة، ودراسة الإنتاج الحيوانى بموضوعاته من تغذية إلى طب بيطرى إلى الرعاية فى الحظائر والأساليب الصحيحة لمراحل ذبح وسلخ الحيوانات ،بجانب مهارات فن البيع.





وطالب بتيسير التراخيص والإجراءات اللازمة لربط التعليم الثانوى الفنى بسوق العمل من أجل تطوير علوم الجزارة فى مصر.