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محافظات

محافظ الشرقية يشدد على استمرار أعمال تطهير وتعقيم دور الأيتام

الخميس 07/مايو/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة  لا تدخر جهدًا في رعاية الأيتام وكبار السن والأسر الأقل دخلًا والتي تضررت من تداعيات فيروس كورونا المستجد وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم .


وأشار المحافظ إلي أن رعاية الأيتام وكبار السن واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الإستقرار والسلام الإجتماعي ويدفع  الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية.


شدد محافظ الشرقية علي إتخاذ كافه الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والإستمرار في أعمال تطهير وتعقيم دور الايتام والرعاية الإجتماعية حفاظًا علي صحة وسلامة المتواجدين بها والمترددين عليها .


ومن جانبه أعلن محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي عن توزيع  29025 كرتونة بسكويت علي مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الايتام والحضانات التابعة لها والأسر الأقل دخلًا والتي تضررت من تداعيات فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة الي الأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة بجانب الدعم الغذائي المقدم لهم وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لسد إحتياجاتهم اليومية .


وأكد وكيل وزارة التضامن الأجتماعي أن الأطفال الايتام وكبار السن بكافه مؤسسات الرعاية ودور الأيتام يحظوا بكافه أوجه الرعاية الصحية والمعيشية والغذائية.

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