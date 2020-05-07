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حوادث

حبس معلم نصب على 3 مواطنين راغبين بالسفر مقابل 350 ألف جنيه بالغربية

الخميس 07/مايو/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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أحمد على

قرّر رئيس نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم حبس معلم بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على 3 مواطنين المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والإستيلاء على 350 جنيهًا منهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .

كما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول الأوروبية ، وتوصلت التحريات إلى صحة البلاغ وأسفرت عن قيام (معلم بمعهد أزهرى بالمحلة الكبرى - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى ، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده ، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول الأوروبية وتدبير فرص عمل لهم بها والإستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت جملتها (350.000 ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه )، مقابل تسفيرهم إلى بعض الدول الأوروبية وإيجاد فرص عمل لهم بها عقب إلغاء الحظر على الطيران، إلا أنه لم ينفذ ما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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