توريد 97 ألف طن من القمح للصوامع والشون بمراكز محافظة المنيا

واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم 97 ألفا و500 طن بنطاق دائرة المحافظة، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الجاري.





وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تقع في نطاقها شون أو صوامع بأهمية متابعة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع ضرورة تسهيل جميع الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين، وتذليل جميع العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول.





ومن جانبه اعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان، وأشار إلى المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الأقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.





كما تتابع الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري أعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، أثناء عملية التوريد.