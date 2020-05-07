AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توريد 97 ألف طن من القمح للصوامع والشون بمراكز محافظة المنيا

الخميس 07/مايو/2020 - 02:03 م
توريد قمح
توريد قمح
Advertisements
ايمن رياض

واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم 97 ألفا و500 طن بنطاق دائرة المحافظة، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الجاري. 


وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تقع في نطاقها شون أو صوامع بأهمية متابعة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع ضرورة تسهيل جميع الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين، وتذليل جميع  العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول.


ومن جانبه اعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان، وأشار إلى المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الأقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.


كما تتابع الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري أعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، أثناء عملية التوريد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موسم الخير.. استمرار توريد القمح بالمحافظات.. واستعدادات مكثفة بالشون والصوامع

توريد 15 ألفا و383 طن قمح لشون وصوامع المنوفية

توريد 18729 طنا من القمح للصوامع والشون بالمنيا

توريد 23 ألف طن من القمح لصوامع وشون المنيا

توريد 32 ألف طن من القمح للصوامع والشون بمراكز المنيا

توريد 52 ألف طن من القمح لصوامع وشون المنيا

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس للصحة: كورونا شرس وموجود من 2003 و85% من المصابين لا يظهر عليهم أعراض.. فيديو

هل تغني صلاة التهجد عن التراويح.. الإفتاء تجيب

الحكومة ترفض تسجيل اسم نجل رجل أعمال شهير.. صور

بعد قليل.. مؤتمر مهم لـ رئيس الوزراء لإعلان مواعيد الحظر الجديدة

مزودة بشاشة وكاميرا لقياس درجات الحرارة.. تعرف على مزايا بوابات التعقيم الذاتي للمسجد الحرام

بعد قليل.. نظر تجديد حبس اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحي الكاميرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها للمرة الـ 12.. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق

برفقة كلبها.. كارول سماحة بدون مكياج على إنستجرام

بسعر خاص.. تحويل سيارات تويوتا للعمل بالغاز الطبيعي