اتحاد الناشرين يناقش وضع معارض الكتب القادمة وتطورات فيروس كورونا

عقدت لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين المصريين اجتماعها الخامس مناقشة مجموعة من البنود الخاصة بالاتحاد، والهادفة إلى مصلحة الأعضاء.





وبحسب بيان، الخميس، تمت مناقشة مراجعة وتقييم العرض المقدم من أحد المدربين المعتمدين للغة الإنجليزية لبرنامج تدريبي متكامل عن صناعة النشر باللغة الإنجليزية، ومراجعة وتحرير ملف كيف تسوق كتابك بجميع الطرق الحديثة، ومناقشة التنسيق والتعاون مع لجان الاتحاد المختلفة بخصوص المعارض القادمة ووضع التصورات المحتملة للوصول لأفضل النتائج المأمولة لصالح الناشر المصري.





وكان الاتحاد أعلن خلال الفترة الماضية، أن الأعضاء يتعرضون لأزمات مالية بسبب ما تشهده دول العالم من عدم استقرار وإلغاء لمعارض الكتب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد المواطنين.





وطالب الاتحاد مساندة ودعم الدولة للناشرين بكافة الطرق القانونية.