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محافظات

طالب بالصف الخامس الابتدائي يتبرع بـ 500 جنيه لمواجهة كورونا في المنوفية

الخميس 07/مايو/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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مروة فاضل
في لفتة طيبة وبحس وطني تبرع صباح اليوم الطالب "مهند محمدالسيد" بالصف الخامس الابتدائي بمبلغ 500 جنيه لصالح صندوق الكوارث بمحافظة المنوفية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. 

يأتي هذا في إطار ما تشهده الدولة من جهود حثيثة وصادقة من كل أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة انتشار الفيروس وانطلاقا من الدور الوطني وأهمية المشاركة المجتمعية لمواجهة هذه الأزمة.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية الشكر له على هذه اللفتة الطيبة وشعوره الوطني بمدى مسئوليته المجتمعية تجاه وطنه مؤكدا أنه ليس بغريب على أهالي وأبناء المحافظة وطنيتهم ودعمهم للدولة في هذه الظروف.

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأعلن عن فتح باب التبرعات على حساب صندوق الكوارث بالمحافظة بشيك نقدى أو على حساب الصندوق بالبنك المركزى المصرى الفرع الرئيسى رقم (9450855822) وذلك لتلقى المساهمات والتبرعات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتعويض المضارين من موجة الطقس السيئ بنطاق المحافظة. 
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