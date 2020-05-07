طالب بالصف الخامس الابتدائي يتبرع بـ 500 جنيه لمواجهة كورونا في المنوفية

في لفتة طيبة وبحس وطني تبرع صباح اليوم الطالب "مهند محمدالسيد" بالصف الخامس الابتدائي بمبلغ 500 جنيه لصالح صندوق الكوارث بمحافظة المنوفية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.





يأتي هذا في إطار ما تشهده الدولة من جهود حثيثة وصادقة من كل أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة انتشار الفيروس وانطلاقا من الدور الوطني وأهمية المشاركة المجتمعية لمواجهة هذه الأزمة.





ومن جانبه قدم محافظ المنوفية الشكر له على هذه اللفتة الطيبة وشعوره الوطني بمدى مسئوليته المجتمعية تجاه وطنه مؤكدا أنه ليس بغريب على أهالي وأبناء المحافظة وطنيتهم ودعمهم للدولة في هذه الظروف.



