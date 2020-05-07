رئيس الوزراء: السلع تكفي لـ ٦ أشهر والدولة تكبدت خسائر كبيرة بسبب كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم استعراض الموقف بشأن فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر تميزت في هذه التجربة عن عدد من الدول بتحقيق التوازن بين صحة المواطن والحفاظ على عجلة اقتصاد البلد.





وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن من لم يتخذ إجراءات احترازية تسبب في توقف عجلة اقتصادها واختفاء بعض السلع منها.





وأشار إلى أنه في مصر لم تختف أي سلعة أو تزيد الأسعار، وتابع: "لدينا مخزون إستراتيجي يكفي ٦ أشهر"، لافتا إلى أن الدولة تكبدت خسائر كبيرة جدا بسبب فيروس كورونا.





وأكد أن الدولة قدمت عددا من المبادرات والتسهيلات لمساندة المواطنين، حيث تم صرف ٥٠٠ جنيه للمتضررين من فيروس كورونا، وهذا كبد الدولة المليارات من الجنيهات، بالإضافة إلى تأجيل سداد الضرائب والتأمينات والخدمات.