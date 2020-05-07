AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء: السلع تكفي لـ ٦ أشهر والدولة تكبدت خسائر كبيرة بسبب كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 02:05 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم استعراض الموقف بشأن فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر تميزت في هذه التجربة عن عدد من الدول بتحقيق التوازن بين صحة المواطن والحفاظ على عجلة اقتصاد البلد.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن من لم يتخذ إجراءات احترازية تسبب في توقف عجلة اقتصادها واختفاء بعض السلع منها.

وأشار إلى أنه في مصر لم تختف أي سلعة أو تزيد الأسعار، وتابع: "لدينا مخزون إستراتيجي يكفي ٦ أشهر"، لافتا إلى أن الدولة تكبدت خسائر كبيرة جدا بسبب فيروس كورونا.

وأكد أن الدولة قدمت عددا من المبادرات والتسهيلات لمساندة المواطنين، حيث تم صرف ٥٠٠ جنيه للمتضررين من فيروس كورونا، وهذا كبد الدولة المليارات من الجنيهات، بالإضافة إلى تأجيل سداد الضرائب والتأمينات والخدمات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا اللعين.. 4 أثرياء يخسرون 21 مليار دولار في ليلة

رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة لـ سكان القاهرة والإسكندرية ودمياط بشأن كورونا

خبير اقتصادى: قرارات الرئيس تستهدف الحفاظ على العمالة المتأثرة بأزمة كورونا..فيديو

فيروس كورونا يكبد شركة طيران إثيوبيا خسائر فادحة

زياد بهاء الدين: يجب التوازن في إدارة المعركتين الطبية والاقتصادية ضد كورونا.. فيديو

وزير المالية للنواب: نحاول إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين

ترشيحاتنا

لطمة لـ أردوغان.. الليرة التركية تسجل انهيارا غير مسبوق

هل يلزم في زكاة الفطر النصاب؟.. عالم أزهري يجيب

الحكومة البريطانية تحدد موعدا مبدئيا لاستئناف الدوري الإنجليزي

حرب الصفقات.. 6 نجوم يشعلون الصراع بين برشلونة وريال مدريد في الميركاتو الصيفي

مطالبات بالتحقيق.. حقيقة إلقاء مصابة بفيروس كورونا على الأرض في مستشفى شبين القناطر

2000 جنيه.. التخطيط تزف خبرا سارا بشأن مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها للمرة الـ 12.. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق

برفقة كلبها.. كارول سماحة بدون مكياج على إنستجرام

بسعر خاص.. تحويل سيارات تويوتا للعمل بالغاز الطبيعي