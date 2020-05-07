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أخبار العالم

القبارصة اليونانيون مستعدون لاستئناف مفاوضات توحيد البلاد في أقرب وقت ممكن

الخميس 07/مايو/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس الخميس إن الجانب القبرصي اليوناني مستعد لاستئناف الجهود الرامية لحل أزمة قبرص بمجرد أن تسمح الظروف بذلك .
وأكد خريستودوليديس في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية القبرصية (سي إن إيه) أنه لا يوجد خيار آخر سوى إيجاد حل لهذه الأزمة.
وأضاف وزير الخارجية القبرصي أنه يأمل أن تنتهي أزمة فيروس كورونا لاستئناف المفاوضات الخاصة بإعادة توحيد جزيرة قبرص ومواصلة كل الخطط الأخرى التي تسعى لتحقيق التقدم والازدهار في البلاد.
وأشار إلى أنه كان من المقرر استئناف محادثات توحيد قبرص فور الانتهاء من عملية الانتخابات الرئاسية في الشطر الشمالي من قبرص التي كانت ستُجرى في أبريل الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا ومن المقرر أن تُجرى 11 أكتوبر المقبل.
وفي السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية القبرصي عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في ظل جائحة كورونا العالمية وتبعاتها بما في ذلك مجال الطاقة.
وحذر من أن تداعيات وباء كورونا ستحدث تغيرات على المستوى الدولي وفي العلاقات بين الدول.

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