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برلمان

القومي للأجور: وضعنا رؤية مستقبلية لدعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة على المدى الطويل

الخميس 07/مايو/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
قالت الدكتورة شيماء سراج الدين، مقرر المجلس القومي للأجور، إن لجنة الأسعار التابعة للمجلس تعمل على حصر المنافذ الاستهلاكية بالقرى الأكثر فقرًا لتتكامل مع مبادرة حياة كريمة. 

وأوضحت "سراج الدين"، في كلمتها خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط، وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع العمالة المنتظمة وغير المنتظمة على المدى الطويل. 

وعقب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن قضية الأجور من أبرز القضايا التي تهم وتمس المواطن، مؤكدًا ضرورة تشكيل ورشة عمل من لجان البرلمان وممثلي الحكومة للمشاركة في رسم الخطط والسياسات المستقبلية.

وطالب عيسى المجلس القومي للأجور والجهاز المركزي للتنظيم والادارة لمواجهة التفاوت في الاجور، مؤكدًا أن هناك وظائف بنفس الدريجة والكفاءة  والخبرة ومع ذلك يتفاوت الأجر من جهة لأخرى وهو ما يمثل تشوهات خطيرة. 
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