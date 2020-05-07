القومي للأجور: وضعنا رؤية مستقبلية لدعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة على المدى الطويل

قالت الدكتورة شيماء سراج الدين، مقرر المجلس القومي للأجور، إن لجنة الأسعار التابعة للمجلس تعمل على حصر المنافذ الاستهلاكية بالقرى الأكثر فقرًا لتتكامل مع مبادرة حياة كريمة.





وأوضحت "سراج الدين"، في كلمتها خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط، وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع العمالة المنتظمة وغير المنتظمة على المدى الطويل.





وعقب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن قضية الأجور من أبرز القضايا التي تهم وتمس المواطن، مؤكدًا ضرورة تشكيل ورشة عمل من لجان البرلمان وممثلي الحكومة للمشاركة في رسم الخطط والسياسات المستقبلية.



