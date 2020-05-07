مظاهرات فى إسرائيل ضد تشكيل نتنياهو للحكومة

تظاهر العشرات من النشطاء اليساريين، اليوم الخميس، أمام بوابة مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع بلفور في القدس.

وحسب القناة 7 العبرية، قالوا إن: "المدعى عليه نتنياهو سيشكل حكومة"، في ضوء توقيع أعضاء "كاحوال لافان" على توصية للرئيس لتفويض نتنياهو.

وقالوا: "إنه لا يمكن أن يكون المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في الحكومة، إنه انتهاك أخلاقي وتشويه لقيم دولة إسرائيل".





وصادق الكنيست بالقراءات الثلاث على تعديل قوانين الأساس تماشيًا مع الاتفاق الائتلافي وتمهيدًا لعرض الحكومة الجديدة على المجلس التشريعي يوم الأربعاء القادم.





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وقالت قناة "كان" العبرية: إنه في أعقاب ذلك، من المتوقع أن يكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم، بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد أن ردت المحكمة العليا الليلة الماضية الالتماسات التي قدمت إليها ضد الاتفاق وضد التفويض.

وتشمل التعديلات اتفاقية التناوب بين نتنياهو ورئيس حزب "كاحول لافان" بيني جانتس، على رئاسة الحكومة بعد 18 شهرًا وعلى اشتراط إلغاء الاتفاق بالحصول على أغلبية 70 نائبًا.

وأضافت القناة، أن المعارضة الإسرائيلية، سحبت أمس آلاف التحفظات التي كانت قد قدمتها.

وأشارت إلى أن أمام نتنياهو 14 يومًا لإكمال عملية تشكيل الحكومة، وسيكون بإمكانه التراجع عن الاتفاق والتوجه إلى جولة انتخابية رابعة إذا أراد ذلك، ولكن مصادر في حزبي "الليكود" و"كاحول لفان" رجحت أنه لن يفعل ذلك وأنه يريد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.



