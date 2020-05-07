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برلمان

صحة البرلمان تتضامن مع نقابة الأطباء لاستثناء 4 فئات من مستشفيات العزل

الخميس 07/مايو/2020 - 03:35 م
النائب سعيد حساسين
النائب سعيد حساسين
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فريدة محمد
طالب سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالاستجابة لمطالب نقابة الأطباء باستثناء 4 فئات من العمل بمستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، نظرا للأخطار التى تتعرض لها الطواقم الطبية فى مواجهتها لوباء كورونا وإصابة العديد منهم، وأنهم خط الدفاع الأول للمجتمع كله خاصة أن هذه الإجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى.

وقال "حساسين" فى بيان له أصدره اليوم إنه يجب استثناء الثلاث فئات وهى: من يزيد عمره عن خمسين عاما وأصحاب الأمراض المزمنة مثل (سكري - ضغط - ربو - أمراض القلب - أمراض مناعة..) والسيدات الحوامل والأمهات لأطفال أقل من 12 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن نقابة الأطباء كانت قد حددت عددا من الآليات للتعامل مع أعضاء الفريق الطبى بمستشفيات العزل، بعد انتهاء مدة عملهم بمستشفى العزل، لحمايتهم من التعرض للعدوى بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات، هى: أن يتم عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، وإذا جاءت نتيجة المسحة الثانية سلبية أيضا يتم السماح لعضو الفريق الطبى بالعودة لمنزله. 

وأضافت: إذا كان هناك عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، وإذا جاءت سلبية يتم تخيير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية - نزل شباب - فنادق) لمدة 14 يوما، حيث إن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة، وأكدت ضرورة مراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، واتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى.
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