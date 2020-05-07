مواطن بـ كفر الشيخ يناشد وزيرة التضامن بالنظر إلى مشكلته وحالته المعيشية

استقبل موقع صدى البلد شكوى المواطن وائل محمد مصطفى درويش- كفر الشيخ- دسوق- المندورة التي وجهها للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قال فيها :





أشكو إلى سيادتكم اللجنة المسئولة عن تحديد مستحقى الإعانات المالية، فى (قرية المندورة التابعة للوحدة المحلية بأبومندور مركز دسوق محافظة كفر الشيخ). فنظرًا لسوء حالتى الاجتماعية، (43 عامًا) عامل محارة ودوكو، أى عمالة غير دائمة، رقم قومى ( 27502221501532 ) وزوجتى ربة منزل رقم قومى ( 27709171501548 )، ولا أمتلك أرضًا زراعية وكذلك زوجتى، وأعول ثلاثة أبناء فى التعليم الأساسى، وزوجتى مريضة بالقلب وصدر لها قرار لإجراء عملية تغيير صمام على نفقة الدولة بمعهد ناصر، فضلًا عن

معاناتى من أمراض العمود الفقرى بسبب طبيعة عملى..



نظرًا لذلك قدّمنا فى تكافل وكرامة أكثر من مرة، أنا وزوجتى، وأيضا قدّمنا فى إعانة العمالة المؤقتة، فى الدفعتين الأولى والثانية، وفى كل مرة لا يتم قبولنا، رغم تقديمنا الأوراق المطلوبة دون تزييف أو ادعاء للفقر، وهناك من قدموا من نفس القرية وتم قبولهم والصرف لهم، وحالتهم أفضل منّا (الزوج- أو الزوجة- موظف، أو يملك أحدهما أو كلاهما أرضًا زراعية) ما يؤكد وجود خلل فى معايير التقييم، وعندما ذهبنا لنعرف السبب أبلغنا أحد المسئولين بأن اللجنة المسئولة تبلغ بأننا فوق مستوى الفقر.. وأمام انعدام الضمير، والتلاعب بحقوق الفقراء المحتاجين، وإهدار أموال الدولة بصرفها لغير المستحقين، لم يعد أمامى سوى الشكوى لكم.





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