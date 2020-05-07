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أخبار العالم

تحذير عاجل لكل السعوديين.. تفاصيل

الخميس 07/مايو/2020 - 03:52 م
الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية
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محمود نوفل
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة، تستمر حتى نهاية الأسبوع، وما يصاحبها من تأثيرات ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام الرؤية.

وناشد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، الجميع بالتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن أي مخاطر نتيجة هذه المتغيرات الجوية، ومنها تفادي الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي. 

وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال وتوجيههم بالابتعاد عنها وأي مواقع أخرى خطرة حفاظًا على سلامتهم، وعدم المخاطرة والمجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء بالمنزل وفي الأماكن الآمنة وقت هطول الأمطار وجريان السيول. 

كما ناشد الجميع الاطلاع على ما تبثه المديرية العامة للدفاع المدني من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع أي أخطار على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية بشكل مستمر، ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.
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