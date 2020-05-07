AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انتخاب مستشار الرئاسة المصرية نائبا لرئيس الصندوق الأفريقي لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 03:56 م
مستشار الرئيس السيسي
مستشار الرئيس السيسي للشؤون الصحية
Advertisements
أمينة الدسوقى
قالت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الافريقي، إن أعضاء صندوق أفريقيا  لمواجهة فيروس كورونا المستجد أختاروا اليوم رئيسا للصندوق وتم انتخاب بنديكت أوكي أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الافريقي للاستيراد والتصدير "Afreximbank".

وتابعت نميرة فى بيان له أنه تم انتخاب  د. محمد عوض تاج الدين مستشارا الرئاسة المصرية لشؤون الصحة الوقاية نائبا لرئيس الصندوق .

وكان  سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا  ورئيس الإتحاد الأفريقي في دورته الحالية قد قام بتعيين الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا من نيجيريا والدكتور دونالد كابيروكا من رواندا والسيد تيجان تيام من كوت ديفوار والسيد تريفور مانويل من جنوب أفريقيا مبعوثين خاصين للاتحاد الأفريقي معنيين بفيروس كورونا المستجد لحشد الدعم المالي الدولي لاستراتيجية الاستجابة القارية ، وعين بن خليفة عبد الرحمن، وزير المالية السابق للجزائر للانضمام إلى فريق المبعوثين الخاصين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة رئيس جنوب أفريقيا بـ كورونا

جنوب أفريقيا تسجل 191 حالة إصابة مؤكدة بكورونا في 24 ساعة

مصر فى مهمة إنسانية لإنقاذ أفريقيا من كورونا.. مبادرة لتخفيف أعباء الديون على القارة.. والرئيس السيسي يتفق مع قادة السمراء لإنشاء صندوق لمكافحة الوباء

تعيين وزيرة الصحة عضوا في صندوق إفريقيا لمواجهة كورونا

بسبب ارتداء الكمامة في عينه.. شاهد رئيس جنوب أفريقيا يتعرض لموقف محرج

ماعرِفش يلبس الكمامة.. موقف محرج لـ رئيس جنوب إفريقيا على الهواء.. فيديو

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس: سعر النفط سيتجاوز الـ100 دولار ووجهة نظر ترامب صحيحة

شريف إكرامى يطيح بـ أحمد الشناوى خارج بيراميدز

ماذا قال وزير الرياضة عن عودة الدورى.. اتحاد الكرة يجيب

مجلس الوزراء: إصابات كورونا ما زالت في حدود إمكانيات الدولة.. و4 آلاف محضر لمخالفي الحظر أمس.. فيديو

3 شروط جمركية لاستيراد سيارات مستعملة من الخارج

كورونا شرس.. مستشار الرئيس للصحة: علينا التعايش مع الفيروس.. وهو موجود منذ 2003.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة أزياء تتخلي عن عائلتها للعمل في دار رعاية خلال أزمة كورونا

بسعر مناسب.. سوني تقتحم السوق بسيارة خارقة | تعرف على مواصفاتها

أفكار سريعة لتغيير ديكور البلكونة.. 20 صورة هتساعدك