انتخاب مستشار الرئاسة المصرية نائبا لرئيس الصندوق الأفريقي لمواجهة فيروس كورونا

لمواجهة فيروس كورونا المستجد أختاروا اليوم رئيسا للصندوق وتم انتخاب بنديكت أوكي أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الافريقي للاستيراد والتصدير "Afreximbank".

قالت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الافريقي، إن أعضاء صندوق





وتابعت نميرة فى بيان له أنه تم انتخاب د. محمد عوض تاج الدين مستشارا الرئاسة المصرية لشؤون الصحة الوقاية نائبا لرئيس الصندوق .



