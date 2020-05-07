انتخاب مستشار الرئاسة المصرية نائبا لرئيس الصندوق الأفريقي لمواجهة فيروس كورونا

قالت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الافريقي، إن أعضاء صندوق أفريقيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد أختاروا اليوم رئيسا للصندوق وتم انتخاب بنديكت أوكي أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الافريقي للاستيراد والتصدير "Afreximbank".
وتابعت نميرة فى بيان له أنه تم انتخاب د. محمد عوض تاج الدين مستشارا الرئاسة المصرية لشؤون الصحة الوقاية نائبا لرئيس الصندوق .
وكان سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الإتحاد الأفريقي في دورته الحالية قد قام بتعيين الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا من نيجيريا والدكتور دونالد كابيروكا من رواندا والسيد تيجان تيام من كوت ديفوار والسيد تريفور مانويل من جنوب أفريقيا مبعوثين خاصين للاتحاد الأفريقي معنيين بفيروس كورونا المستجد لحشد الدعم المالي الدولي لاستراتيجية الاستجابة القارية ، وعين بن خليفة عبد الرحمن، وزير المالية السابق للجزائر للانضمام إلى فريق المبعوثين الخاصين.