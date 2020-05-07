أبرز أخبار التوك شو.. تفاصيل زيادة الرواتب والمعاشات.. المنظومة الإلكترونية توضح المستشفيات المتاحة للمريض .. مصل سنوي لفيروس كورونا قريبا

أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنه يتابع بدقة مدى فاعلية العلاج ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه عندما يصاب المريض بأي مرض تتكون أجسام مناعية في جسمه لمقاومة المرض وتساعد على شفائه وتكون موجودة في جسده لفترة طويلة.







