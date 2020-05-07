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توك شو

أبرز أخبار التوك شو.. تفاصيل زيادة الرواتب والمعاشات.. المنظومة الإلكترونية توضح المستشفيات المتاحة للمريض .. مصل سنوي لفيروس كورونا قريبا

الخميس 07/مايو/2020 - 05:08 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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اسراء صبري
نشر موقع "صدى البلد الإخباري" اليوم الخميس، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:


قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن القطاعات الاقتصادية الحكومية قدمت مجموعات كبيرة جدا من التسهيلات فى تأجيل سداد العديد من الموارد الرئيسية للدولة، مثل الضرائب والرسوم ومقابل خدمات والتأمينات الاجتماعية.


وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته فى مؤتمر اليوم، الخميس، أن كل ذلك للوقوف بجانب القطاعات الاقتصادية لضمان استمرارها فى العمل وعدم تسريح أى عمالة لديها أو تضرر المواطنين.


طارق الشناوى: النجمة نيللى تجمع بين المرح وخفة الدم وهى ممثلة من الطراز الأول

قال طارق الشناوى الناقد الفنى إن الله منح الفنانة " نيللى " القبول  فكانت حالة استثنائية ولها حالة خاصة لدى الجمهور ، ولدت لكى تبث السعادة للبشر اجمعين .


وأضاف " الشناوى " ، من خلال حواره ببرنامج " صباحك مصرى " ، المذاع على فضائية " أم بى سى مصر 2 " ، أن الله منحها القبول لدى الجمهور لكى تشعر بالبهجه وانت تشاهدها .


هالة زايد: المنظومة الإلكترونية توضح المستشفيات المتاحة والسعة السريرية حسب التخصص

أكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن المنظومة الإلكترونية توضح المستشفيات المتاحة والسعة السريرية حسب التخصص.


وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم الثلاثاء لمتابعة مقترحات وآليات تطوير المنظومة الصحية، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ومدير الخدمات الطبية للشرطة، ومسئولى هيئة الرقابة الإدارية.


مستشار الرئيس للصحة: أتابع بدقة مدى فاعلية العلاج ببلازما المتعافين من كورونا

أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنه يتابع بدقة مدى فاعلية العلاج ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه عندما يصاب المريض بأي مرض تتكون أجسام مناعية في جسمه لمقاومة المرض وتساعد على شفائه وتكون موجودة في جسده لفترة طويلة. 


وقال مستشار رئيس الجمهورية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، على فضائية "إكسترا نيوز"، إن البلازما هي أحد مشتقات الدم، مشيرًا إلى أنه في بعض البلاد بدأت التجارب السريرية للعلاج ببلازما دم المتعافين من فيروس كورونا، للعمل على اختصار مدة العلاج للمريض المصاب. 


الموضوع مش هزار.. هانى الناظر: مصل سنوى لفيروس كورونا قريبًا

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إنه يجب الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى ان هناك العديد من الاختبارات للوصول لـعلاج فيروس كورونا او الوصول لمصل له، مؤكدًا ان الاختبارات السريرية جارية فى العديد من الادوية بالإضافة إلى حقن بلازما المتعافين للمصابين بفيروس كورونا.


وأضاف  الناظر، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" تقديم الإعلامية "خلود زهران" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ان نتائج استخدام دواء الإيبولا جيدة جدًا ولذلك تعاقدت مصر مع الشركة للحصول على حصتها من الدواء للمشاركة فى التجارب السريرية، مضيفًا أن الدواء من الممكن ان يكون فعالا بشكل كبير فى علاج مرضى فيروس كورونا.


بحوث القناطر: المحطة بها أصول نباتية وراثية نادرة تحتفظ بها منذ مدة طويلة

قالت الدكتور أمانى عطية، مدير محطة بحوث القناطر: إن محطة بحوث البساتين للقناطر الخيرية تعتبر من أعرق محطات البساتين التى تتبع مركز البحوث الزراعية، مشيرة إلى انها تعتبر محطة رئيسية لمحطة بحوث البساتين.


وأضافت "عطية" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى"، أن محطة بحوث القناطر يتم التنفيذ فيها كل التجارب التى يقوم بها الباحثون فى المعهد لزراعة نباتات الخضروات والفاكهة وينفذ جزء كبير منها هنا، حيث أن المحطة تتميز بالمساحة الكبيرة.

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