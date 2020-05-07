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فن

3 شرط تحدد هل آيتن عامر ستشارك بالعمل أم لا.. تعرف عليهم

الخميس 07/مايو/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كشفت لنا الفنانة ايتن عامر عن الأسس التى تختار على أساسها الأدوار التى تجسدها.


وقالت فى تصريحات لـ"صدى البلد":"الاختيار يأتي على أساس هل الدور جديد أم لا، اتعمل قبل كده أم لا، هيفيدني أم لا، ونجاحي في "فرصة تانية" و"رجالة البيت" يحملني مسئولية الأعمال القادمة، ويجعلني أفكر جديا فيما سأقدم للجمهور بعد ذلك.


وكانت قد نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وذلك من كواليس مسلسل فرصة تانية.


وكتبت آيتن عامر معلقة على المشهد: "جايبالى الكلام و مخلية وشي فى الارض من الاستاذة #رضوى_الشربينى اعمل فيكى ايه بس يا ريهام".


و أثارت الفنانة آيتن عامر الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد نجاحها الباهر فى مسلسل فرصة ثانية؛ وتعرضها للهجوم والانتقادات بسبب شخصية ريهام التى تجسدها فى المسلسل.


مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.



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