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محافظات

رمضان في الكورونا.. حفلات ابتهال ديني أون لاين لشيخ شهير

الخميس 07/مايو/2020 - 05:19 م
الشيخ إبراهيم السوهاجي
الشيخ إبراهيم السوهاجي
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خالد رياض
بادر الشيخ  إبراهيم السوهاجي، القارئ ومبتهل بالإذاعة والتليفزيون، بعمل حفلات أون لاين للإنشاد الديني في الصعيد بالتعاون مع إحدى شركات الإعلام بمحافظة سوهاج، مع دخول شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ إبراهيم السوهاجي أن الإنشاد إرشاد للقيم الصحيحة وإحياء لذكر الرسول الكريم محمد صلي الله عليه وسلم ولكن في ظل الظروف التي يمر بها العالم من احتياطات والحرص علي التباعد الإجتماعي كانت فكرة حفلات الأون لاين لتخفيف علي المواطنين المتواجدون داخل منازلهم حرصًا على منع التجمعات.


واضاف ان الحفلات تهدف ايضا الي تشجيع المواطنين على الجلوس في منازلهم وكسر الملل، خاصة مع إرتباط الابتهالات الدينية والإنشاد بشهر رمضان الكريم وماله من روحانيات خاصه فقررنا عمل حفلة اون لاين كل يوم جمعه خلال شهر رمضان كذلك بث إبتهالات دينية وإنشاد يوميا علي مواقع التواصل الإجتماعي من خلال مقاطع فيديو مصورة تنشر يوميا قبيل صلاة الفجر.


وتابع الحفل الآلاف من جمهور الشيخ السوهاجي، ومحبى الإنشاد الدينى، وقال "السوهاجي" إن الاحتفال جاء تضامنًا لمبادرة "خليك في بيتك"، وتنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمود التهامي، بإقامة الاحتفالات أون لاين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والترويح عن المواطنين.


ويقدم "السوهاجي"، الحفل كل يوم جمعه ويتم قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وبعضًا من فواصل الإنشاد والتواشيح الدينية، يتم اختتام الحفل بالدعاء إلي الله أن يرفع الله الغمة ويزيل البلاء والوباء، وأن يحفظ مصر من كل مكروه.

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