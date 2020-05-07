ثقة في الله نجاح ..محمد رمضان يشوق متابعيه بمشهد من البرنس

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مشهدا من مسلسل البرنس عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"





وكتب محمد رمضان معلقا : البرنس ثقه في الله نجاح





وحاز المشهد اعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي:





ابدعت في المشهد دا

من اجمل المسلسلات الي عملتها

حقيقي عالمي مسلسل خرافي

مشهد جبار





يذكر ان شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان تطورات أبرزها القبض على رضوان "محمد رمضان"، وبتفتيش الشرطة لمنزله يتم العثور على أموال وسلاح ويتم نقله إلى النيابة وبدء التحقيقات.









أيضا سماع أقوال باقى إخوة رضوان الذين أكدوا جميعا الواقعة وأن رضوان أحواله فى الفترة الماضية غير طبيعة ودائم السهر والذهاب وراء الراقصات، ولكن المفاجأة هى إنكار نور "ريم سامى "وعادل "أحمد داش" معرفتهما بالتسجيل الخاص بإخوة رضوان و يذهب فتحى بصحبة رأفت إلى الورشة ويحصل على مفتاحها من عم جلال "علاء زينهم" بعد صفعه على وجه بالقلم فى الحارة وأمام علا – نورا – التى تعرف ما حدث لرضوان، كما تذهب أم علا لطليقها وتعطيه مجوهراته التى دثها فى منزلهما لتوريطهما فى قضية سرقة.





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى و dmc دراما، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



