بعد تأكد سلامة الجميع.. برشلونة يستأنف تدريباته غدا





وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة سيستأنف تدريباته غدا الجمعة بصورة فردية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية، سلامة كافة عناصر الفريق، الذين خضعوا لاختبارات كورونا.





رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، أعلنت، الاثنين، الماضي، عودة أندية الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا للتدريبات مرة أخرى، بصورة فردية، بعد موافقة وزارة الصحة الإسبانية. وكانت

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.

يستأنف فريق برشلونة الإسباني تدريباته غدا، الجمعة، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية عدم إصابة أي عنصر من الفريق، بفيروس، تميهدا لاستكمال مسابقة الدوري الإسباني.