على عيسي : تصدير 670 ألف طن بطاطس مصرية للأسواق الخارجية

قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية السابق إن مصر صدرت بطاطس بكميات كبيرة لدولة موريشيوس لأول مرة خلال هذا العام، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الحاصلات الزراعية التى تدخل أسواق جديدة لأول مرة مثل المانجو التى تم تصديرها لأول مرة لدولة جنوب إفريقيا.





وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الحاصلات الزراعية لأفريقيا تواجه مشكلة فى أنها دول منتجة للحاصلات وبوفرة ولذا ليس هناك طلب عليها





ونوة إلى أن من ضمن المعوقات التصديرية مع الدول الإفريقية طول رحلة شحن المنتجات إليها، وعدم توافرها فى بعض الأحيان، وحتى حال توافرها تكون بتكلفة مرتفعة.





ولفت الى ان الدول الأوروبية من أكبر الدول المستوردة للبطاطس المصرية وتم تصدير 670 ألف طن من البطاطس المصرية إلى كل الدول ومنها الدول الأوروبية النسبة الأكبر فى التصدير، وتعتبر أبرز الأسواق العالمية التى نصدر لها هى الدول الأوروبية ، ويليها دول شرق آسيا ، وروسيا ، والصين.



