سيارة أثرية تعود للشوارع بعد 125 عاما.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم تقرير فيديو يوضح أن سيارة بنز الأثرية تعود للشوارع رغم تجاوز عمرها عن 125 عاما

وكشفت القناة أن حالة السيارة الأصلية لم تتغير كثيرًا منذ إنتاجها عام 1894، وان مالك السيارة احتاج ترخيصها خاصًا لعدم امتلاكها أضواء جانبية.

وفى سياق آخر أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ، أن شركة "مرسيدس-بنز" الألمانية لصناعة السيارات ستستدعي 2167 سيارة من السوق الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.





وذكرت المصلحة ، التي تعد أعلى هيئة لمراقبة الجودة في الصين - في بيان اليوم - أن الاستدعاء يبدأ في 30 أغسطس، ويشمل 1622 سيارة مستوردة من طرازات "سي" و "سي إل كيه" و سي إل إس" و"إي" تم تصنيعها في الفترة بين 16 يناير 2006 و 21 أغسطس 2006، إلى جانب 545 سيارة من طراز "إي" منتجة محليا بين 16 يناير 2006 و 22 فبراير 2006.





وأوضحت أنه بسبب وجود رابط خاطئ بين زجاج كوة السقف وإطار الكوة، يمكن أن ينفصل الزجاج عن السيارة، ما يشكل مخاطر على السلامة، مشيرة إلى أن الشركة المعنية ستقوم بفحص وإصلاح الأجزاء المعيبة مجانا.



