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فن

معرفة النجوم بمقلب رامز مجنون رسمي.. تعرف على الحقيقة

الخميس 07/مايو/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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محمد نحلة

الكثير من جمهور برنامج "رامز مجنون رسمي" يعلم بأن النجوم يعرفون أنه مقلب لرامز ولكن لا يعرفون التفاصيل.


وأوضحت الإعلامية أروى مقدمة البرنامج فى تصريحات لـ"صدى البلد" حقيقة الأمر وقالت: "هذا الأمر ليس مضبوطا نهائيا،  كل من أتوا كان على أساس أنه برنامج حواري خاص بي، ولم يعرف نهائيا أن رامز متواجد".


وكانت قد أطلت أروى خلال البرنامج بإطلالات أنيقة في أول أسبوع من شهر رمضان وخطفت أنظار المشاهدين في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تقدمه إلى جانب رامز جلال، والذي يعرض على شاشة ام بي سي خلال شهر رمضان.


وقد تألقت بهذه الإطلالات المميزة في مجموعة تصاميم لمصممين من ضمنهم لبست لوكين من تصميم المصممة ديانا الزين من لبنان.


وأشرفت على مظهرها خبيرة المظهر صوفي حسين ( جولي فاشون ستوديو ) و الشعر صالون لاسيرين دبي ( حمودي ) و الماكياج للخبيرة اللبنانية نادين محمد.


ولطالما لفت ظهور أروى  إن كان على صعيد الكليبات الغنائية، أو على المسارح أو من خلال تقديم البرامج.

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