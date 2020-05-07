AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الاستخدام المجتمعي .. تفاصيل توجيهات السيسي بشأن المنشآت الرياضية

الخميس 07/مايو/2020 - 05:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول استعراض آخر مستجدات تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

وقد وجه الرئيس بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة إستاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها، مع تطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها كهيئة اقتصادية ومجتمعية.

كما وجه  الرئيس بإعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب.

كما اطلع  الرئيس على الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، والتي تتضمن إنشاء إستاد حديث وفق أعلى المعايير الدولية بسعة 40 ألف متفرج، بالإضافة إلى عدد متنوع من المنشآت الرياضية والترفيهية، كما تم في ذات السياق استعراض دراسة تطوير منطقة إستاد بورسعيد الحالي وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل للمنشآت بتلك المنطقة.

كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة، بما فيها مشروعات تطوير عدد من المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف المواهب، فضلًا عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

كما عرض  الوزير آخر تطورات المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيًا والمشروع القومي للناشئين، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتحقيق التطوير التشريعي للرياضة المصرية، وكذا دورها تجاه الأندية الاجتماعية في تعظيم وتنمية مواردها، فضلًا عن دعم المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لعدد من البطولات الرياضية العالمية خلال الفترة المقبلة، بما فيها بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، وما يتضمنه ذلك من بنية تحتية ومنشآت لتنظيم هذا الحدث العالمي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة: عودة الجماهير الموسم المقبل .. مبادرة الرئيس السيسي تضمن للشباب امتلاك الصحة والقوة.. وتعديلات في القانون الجديد لإحداث نقلة نوعية في مسيرة الرياضة بمصر

وزير الشباب والرياضة يكشف موعد عودة الجماهير لمباريات الدوري..صور

وزير الرياضة يتفقد مضمار الدراجات والملعب الرئيسي بإستاد القاهرة

وزيرا الشباب والإسكان يتفقدان أرض إنشاء مدينة رياضية واستاد بمدينة بورسعيد الجديدة

وزيرا الإسكان والشباب والغضبان يضعون حجر أساس مشروع تنموى ترفيهى بـ تعاونيات بورسعيد

السيسي يوجه بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية

ترشيحاتنا

الأوقاف: إنهاء خدمة مقيم شعائر في بني سويف لمخالفته تعليمات غلق المساجد

أبرز أخبار التوك شو.. تفاصيل زيادة الرواتب والمعاشات.. المنظومة الإلكترونية توضح المستشفيات المتاحة للمريض .. مصل سنوي لفيروس كورونا قريبا

اتحاد الكرة يكشف مصير عودة الدوري الممتاز

هل التخيلات الجنسية تفسد الصوم ؟ مركز الأزهر للفتوى يرد

بها مواد مسرطنة .. احذر شرب العصائر البودرة

بسعر مناسب.. سوني تقتحم السوق بسيارة خارقة | تعرف على مواصفاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تي شيرت برشلونة.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد

الشباب الأكثر عرضة..مجدى يعقوب يحذر من أرتفاع ضغط الشريان الرئوي

بها مواد مسرطنة .. احذر شرب العصائر البودرة