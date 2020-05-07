وزير الأوقاف يصدر قرارا بتعيين رمضان عبدالسميع مديرا للمساجد الأهلية

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس قرارًا بتكليف كل من الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساجد الأهلية، والدكتور صبري حلمي محمد أبو غياتي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.









أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة جابر محمد عبد الحميد محمد مقيم شعائر بمسجد عبد العظيم مجاور عطية بمدينة بني سويف لعمل فراشة بجوار المسجد وإمامة المصلين لصلاة التراويح يوم السبت الماضي.









وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.









وتؤكد وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :





1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .





2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .





3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .



