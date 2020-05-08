هل النوم طوال اليوم ينقص من أجر الصوم ؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل النوم طول اليوم ينقص من اجر الصوم ؟.. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.





وقال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر للفتوى، الله أعلم؛ لكن الإنسان الذى يصوم ويجتهد فى العبادة ليس مثل النائم، إلا أن هناك من يكون نائما لأن طبيعة عمله تكون ليلًا.