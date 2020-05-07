نادية الجندي تنشر صورة من مسلسل سكر زيادة

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورة لها من مسلسل سكر زيادة خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت نادية الجندي على الصورة: "مسلسل سكر زياده يوميا علي قناه mbc masr الساعه 9 مساء بتوقيت مصر و الساعه 3:30 عصرا بتوقيت مصر ".





وتفاعل مع الصورعدد من محبيها، وجاءت أبرز التعليقات : "وحشتينا.. اهلا بعودتك تاني".





مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدى وهو أقرب للست كوم ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى