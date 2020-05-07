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فرنسا تعود لحياة ما قبل كورونا تدريجيا منتصف مايو.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 06:23 م
إدوار فيليب
إدوار فيليب
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أسامة علي

قال رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب إن بلاده أعدت خطة الخروج تدريجيا من الحجر الصحي، لافتا إلى أن الخطة بدأ اعدادها مع أعضاء مجلس النواب ورؤساء المدن الفرنسية، وتم عرضها على الرئيس ماكرون ووافق عليها.


وأوضح إدوار فيليب خلال مؤتمر صحفى له اليوم "إذاعته اكسترا نيوز" أنه سيتم بدء الرفع التدريجي للحجر الصحي بداية من 11 مايو، مؤكدا أن فرنسا تحاول صنع توافق بين العودة إلى الحياة الطبيعية ومنع تفشى وباء فيروس كورونا مرة أخرى.


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وأضاف رئيس الحكومة الفرنسية أن هناك منطقتين مهددتين بعودة انتشار فيروس كورونا بصور كبيرة لذلك ستظل المدارس والحدائق مغلقة بهما.


وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، أن حدود البلاد ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، برغم إعلان بدء فتح الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا.


كان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أعلن اليوم الخميس، عن بدء تخفيف إجراءات الإغلاق والحجر الصحي المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد من 11 مايو الجاري.


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