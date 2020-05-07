تجارة عين شمس: يسمح للطلاب الباقين للإعادة ومواد التخلفات بتقديم أبحاث

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس طبقا لما اقره المجلس الاعلى للجامعات اليوم 2020/5/7 يسمح للطلاب الباقين للاعادة ومواد التخلفات بتقديم أبحاث مثل الطلاب المستجدين.









ونشرت الصفحة الرسمية قواعد كتابة البحث :

1_يكتب البحث في حدد 10 صفحات من القطع 4A

2_يترك بالصفحة من كل الجوانب بمسافة 1سم وتترك مسفاة واحده فقط بين الاسطر

3_يكتب البحث بخط 12 ويمكن كتابة العناوين ببينط اكبر من ذلك

4_عدد الكلمات بالبحث لاتقل عن 3000 كلمة ولاتزيد عن 5000كلمة مع اعتبار حرف الجر او حرف العطف كلمة





ووضعت الكلية عدة شروط لقبول البحث من طلاب فرق النقل .





1_يلتزم الطالب بشكل الملف النموذجي المقدم

2_يلتزم الطالب باستكمال البيانات الاساسية علي منصة الرفع الالكتروني لتحميل الابحاث ومنها الاسم رباعي ،رقم الجلوس ،الرقم القومي ،

3_يختار الطالب موضوع البحث من الموضوعات المحددة بواسطة اساتذه المواد والمعروضة علي المنصة الرقمية للكلية ولايعتد باي ابحاث يتم اختيارها خارج الموضوعات .

4_يقدم الطالب البحث الكترونيا في شكل ملف وورد وملف pdf خلال الفترة المحددة في جدول الاعلان لكل مقرر ولايعتد باي بحث يرسل بعد الميعاد المحدد لكل بحث

5_يتم ايقاف الية استلام الابحاث لكل مقرر فور انتهاء المدة المحددة للتسليم

6_يقوم الطالب بنفسه باعداد البحث المطلوب منه واذا ثبت خلاف ذلك او نقله كل او جزء من بحث اخر دون ذكر المرجع يحول الطالب الي التحقيق وفقا لنظام تأديب الطلاب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .

7_لن يقبل اي بحث ورقي يقدم في الكلية

8_لن يقبل اي بحوث جماعية تقبل فقط البحوث الفردية

9_يقدم الطالب بحث واحد فقط في كل مادة في حالة تقديمه لاكثر من بحث في نفس المادة يحول الطالب الي التحقيق







