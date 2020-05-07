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أخبار العالم

بريطانيا تسجل 539 وفاة جديدة بسبب كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينك راب، تسجيل 539 حالة وفاة في بريطانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد. 

ووفقا لوزير الخارجية البريطاني ارتفع عدد الوفيات في بريطانيا إلى 30 ألفا و615 وفاة بسبب كورونا. 

وحذر راب البريطانيين من التساهل مع إجراءات التباعد الإجتماعي، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

وعرضت قناة الحدث تقرير فيديو يوضح أن السجون فى بريطانيا أخذت نصيبها من
فيروس كورونا، ولذلك تم اتخاذ قرار الإفراج مبكرًا عن 4 آلاف سجين ضمن مساعي الحد من تفشي كورونا.

وكشفت القناة أن هناك حالات اصيبت بكورونا فى السجون وتوفيت ولذلك قامت بريطانيا بالإفراج عن المساجين المتهمين فى قضايا خفيفة و أن قرار انتهاء المدة قد اقترب، كما يتم الإفراج عن السيدات الحوامل.
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