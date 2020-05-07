كريمة: فرعون لم يكن متكبرا ولا متغطرسا ويؤمن باليوم الآخر

قال الداعية الإسلامي أحمد كريمة، أن المصريين القدماء «الفراعنة»، يؤمنون باليوم الآخر؛ مرددا: « للأسف الناس فاهمه التاريخ غلط».





وأضاف خلال استضافته ببرنامج «نور النبي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «حمدي رزق»،:« ليس صحيحا أن سيدنا ادريس من بني ابو الهول والأهرام؛ ولكن الباني الفراعنة»؛ موضحا أن الله سبحانه قال: «ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون».





واشار كريمة، أن هذا دليل أن الحضارة الفرعونية ليست إسرائيلية كما يدعي الإسرائيليون؛ لا تنصب اليهم ولا الي الانبياء والمرسلين.





وأكد كريمة، أن فرعون لم يكن متكبرا ولا متغطرسا، بل كان حكيما ولديه في علم الفلك والجيولوجيا والمعمار.