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حوادث

هدداه بقتل زوجته وأطفاله.. حبس صديقي اللاعب عمر جابر

الخميس 07/مايو/2020 - 06:32 م
عمر جابر
عمر جابر
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم، بحبس صديقي اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لاتهامهما بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه بغير حق. 

وتقدم شعبان سعيد المحامي وكيلا عن اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، ببلاغ ضد صديقيه يتهمهما فيه بتهديد موكله بالقتل والإيذاء وقتل أطفاله ما لم يستجب لرغبتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة له بالشيخ زايد، وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه. 

وجاء قرار النيابة العامة بعدما استمعت لأقوال اللاعب وكذا بعدما استمعت لأقوال حارس العقار الذي تقيم به حماته بالمهندسين وحارس شركة شقيقه.
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