تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق





أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى ٢٥٤٣ حالة.





فيما سجلت الوزارة ٢٤ حالة تعافي جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى ١٦٢٦ حالة.





وحتى الآن، بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا ١٠٢ حالات.





وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير حيث تم تسجيل 3 ملايين و800 ألف حالة حتى صباح اليوم الخميس، في ارتفاع لافت في معدل الإصابات اليومية عن يوم أمس الأربعاء.





وأشارت أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، إلى أن 92.7 ألف شخص أصيبوا بالفيروس خلال اليوم الماضي مقارنة مع 79.6 ألف في اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 3,820 شخص.





وأوضحت المنصة، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3,820,870 حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 265,098 حالة وفاة على مستوى العالم، إلا أن عدد المتعافين من الفيروس المستجد بلغ 1,303,169 شخصا.





وتبقى الولايات المتحدة في صدارة القائمة السوداء العالمية، بأكثر من مليون و263 ألف حالة، تليها من حيث عدد الإصابات إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ثم روسيا وتركيا والبرازيل وإيران.





ومن حيث عدد الوفيات، تتصدر أيضا الولايات المتحدة القائمة بنحو 75 ألف حالة وفاة تليها بريطانيا ثم إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.