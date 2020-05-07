محدش فاهم حاجة.. محمد ثروت يخطط لعملية سطو مسلح على محل ذهب ومجوهرات.. فيديو

تعرض شاب وخطيبته إلى مقلب الفنان محمد ثروت في برنامج " محدش فاهم حاجة " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".





وخطط الفنان محمد ثروت وفريق برنامجه إلى سطو مسلح على أحد محلات الذهب، وذلك لإيقاع الشاب وخطيبته في حالة من الرعب والخوف.





وبدأ محمد ثروت المقلب بإطلاق النيران داخل محل الذهب وقتل صاحب المحل، ثم توجه نحو الشاب وخطيبته وبدأ بتوجيه أسئلة كوميدية لهما.





وحاول الشاب مواجهة محمد ثروت وفرقته في محاولة منه لإنقاذ نفسه والدفاع عن خطيبته ولكن محمد ثروت هدده بالسلاح.





وقال الفنان محمد ثروت موجها حديثه إلى الشاب :" هات كل حاجة معاك.. وانا مش عايز قلق وانت مشفتناش ".



