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رياضة

اتحاد الكرة: مد تعليق النشاط الكروي فى مصر حتى نهاية مايو

الخميس 07/مايو/2020 - 06:28 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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يسري غازي
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.  

جاء ذلك  بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية ابريل حتى منتصف مايو تماشيا مع قرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

وأعرب الاتحاد، عن أمله أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى.
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