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برلمان

برلماني: إنشاء مجلس أعلى للصحة سيحدث تطويرا وتوحيدا للخدمات الطبية

الخميس 07/مايو/2020 - 06:35 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
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معتز الخصوصى
أشاد النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، بالقرار الذي أصدره رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بإنشاء مجلس أعلى للصحة في البلاد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يتولى إعداد استراتيجية موحدة للخدمة الصحية تشمل جميع الجهات التى تعمل بالمنظومة الصحية، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات الحكومية والخاصة.


وقال النائب في بيان له اليوم، إن إنشاء مجلس أعلى للصحة سيعمل على تعزيز القطاع الصحي ودوره في البلاد ويتماشى مع الضرورات الصحية الطارئة في مصر، لافتا إلى أن إنشاءه، سيعمل كذلك على تفعيل المنظومة الصحية بالكامل وينظر في حاجة المستشفيات وغيرها.


واكد أن ذلك يتم وفق توجيهات الرئيس السيسي الذي استطاع طوال السنوات الماضية، أن يقود العديد من المبادرات الصحية التي نهضت صحيا بالبلاد وأصبحت تجارب تدرس عالميا مثل مبادرة 100 مليون صحة وعلاج مرضى فيروس سى، قائلا ان الاهتمام بالقطاع الصحي يتزايد في مصر.
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