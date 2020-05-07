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برلمان

نائب يتقدم بمذكرات شكر للبرلمان تقديرا لتطوير أداء الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي

الخميس 07/مايو/2020 - 08:11 م
لمستشار محمود فوزي
لمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب
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ماجدة بدوي
في سابقة تعد الأولي من نوعها فى مجلس النواب تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب بمذكرة تقدير وشكر للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وللأمانة العامة للبرلمان شرح فيها دور الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي.

قائلا: إن المستشار محمود فوزي الأمين العام الذي بادر بتطوير أدوار الأمانة العامة بقطاعها المختلفة خدمة للأداء النيابي والأعضاء وقد لمسنا ذلك على أرض الواقع من خلال موضحا عددا من النقاط أولا: إعادة نشر وتطوير واصدر ( مجلة مجلس النواب ) العدد ( 6 ) يناير 2020 وذلك من خلال الإخراج الفني والتنوع فى الموضوعات البرلمانية وإرسال صور ونسخ من القوانين الجديدة والقرارات الجمهورية والوزارية عبر وسائل الاتصال فى سرعة ويسر متزامن مع التحديث المستمر وذلك خدمة وتسهيلًا للمعلومات التشريعية الأحدث والذي يساهم فى أداء أفضل لمجلس النواب. 

وتابع: كما لمسنا أيضا تصميم وإعداد نموذج من طلبات كلمات النواب امام الجلسة العامة تسهيلًا لطالبتهم فى نسخ كلماتهم الخاصة و دعم قطاع المكتبات بالمجلس لاهمية تحديث الدوريات والمطالبة بالتقارير الرسمية الحديثة ” الرقابة الإدارية – الجهاز المركزي – محافظ البنك المركزي وغيرها ” دعمًا للمعلوماتية للسادة النواب و موائمة المتطلبات الخاصة بجائحة ” كورونا ” سواء بالعديد من الإجراءات الإدارية والفنية والاجهزة والمستلزمات الطبية حفاظًا على صحة النواب والعاملين بالمجلس. ثانيا : الدعم الإنساني المستمر وبشكل راقي مع التواصل فى المواقف الاجتماعية ” المرض – الوفاة والافراح ” و دعم القطاع الصحي خدمتًا لكافة المتواجدين تحت قبة البرلمان والعاملين.  

كما قدم النائب عبد الحميد كمال التهنئة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، كما قدم التهنئة لكافة العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب تحت رعايتكم الكريمة.

وختم المذكرة بقوله، نتفهم دوركم ونثمن دوركم الدؤوب والمتفاني خدمة للتشريع والرقابة البرلمانية ونشد على ايديكم وفقكم الله لما فيه خدمة الوطن.
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