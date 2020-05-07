لاعب إنبي: أنفذ برنامجا تأهيليا بالعزل المنزلي.. والرقاق والمكرونة بالبشاميل أكلاتي المفضلة في رمضان.. فيديو

يحرص أحمد صابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي المعار إلي صفوف الإنتاج الحربي، على تنفيذ برنامجه التأهلي الذي وضعه الجهاز الفني للفريق، منفردا في منزله أو علي أحد شواطئ الإسكندرية يوميا في نهار شهر رمضان المبارك، خلال فترة توقف النشاط الرياضي والعزل المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد الذي فرضه علي الجميع.





وقال لاعب إنبي لـ صدي البلد إن شهر رمضان هذا العام مختلف عن السنوات الماضية، بسبب العزل المنزلي، وعدم الصلاة في المساجد، بالإضافة لمنع العزومات والزيارات، مطالبا الجميع الإلتزام في المنزل والدعاء في الشهر الكريم لإنتهاء الوباء عن العالم أجمع، للعودة إلي الأجواء الرمضانية.





وبسؤال نجم إنبي عن الأكلات المفضلة له خلال الشهر الكريم قائلا: المكرونة بالبشامل والرقاق والفراخ لابد من وجودهم علي المائدة خاصة أول يوم رمضان.





وأعرب لاعب إنبي، عن سعادته عندما أحرز هدف في مرمي بتروجيت ليتعادل فريقه في الدقيقة 88.





وتذكر "صابر" مباراة لن ينساه، وهي مباراة رسمت السعادة إلي قلبه ولن ينساها، عندما كان لاعبا في فريق الداخلية وكانت مواجهة فريقه أمام فريق طنطا في لقاء الصراع علي الهبوط، وإنتهي بفوز الداخلية بهدف نظيف ليبقي الفريق العسكرى في دورى الأضواء والشهرة.





من جانب آخر أشار "أحمد صابر"، إلى أنه يؤيد استكمال بطولة الدورى، ولكنه يري أن ألاهم من عودة الرياضة هي سلامة الجميع، قائلا: "في حالة إلغاء بطولة الدورى العام أري أن الأهلي الأحق باللقب هذا الموسم".





يذكر أن أحمد صابر إبن الإسكندرية بدأ مسيرته مع النادي الاوليمبي ثم إنتقل الي فريق دمنهور قبل أن ينتقل إلى المقاصة والداخلية وانبي والإنتاج الحربي.