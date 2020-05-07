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رياضة

محمد أبو العلا: أسامة نبيه يستحق فرصة تدريب منتخب مصر.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يرى محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، أن أسامة نبيه مدرب مساعد المنتخب المصري السابق  يستحق فرصة تدريب منتخب مصر، أو الفريق الأبيض مستقبلا.

وتولى نبيه، لاعب الزمالك السابق، مسؤولية المدرب المساعد للمدير الفني الأسبق للفراعنة، مع هيكتور كوبر.

وقال أبو العلا، خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "أسامة نبيه تدرج بشكل جيد في مجال التدريب، وأصبح يمتلك خبرات كبيرة، كما يعتبر شخصية متزنة".

وعن فترة الجيل الذهبي للقلعة البيضاء في بداية القرن الحالي، قال: "رغم عشقي للتوأم حسام وإبراهيم، إلا أن الزمالك كان يمتلك فريقا في غاية القوة حينها، وتمكن من تحقيق العديد من الألقاب".

وأضاف: "أرفض نسب إنجازات هذه الفترة إلى التوأم فقط، مع الاعتراف بمنح حسام وإبراهيم الفريق عامل الخبرة والثقة، لكن الزمالك كان متكاملا".

وختم أبو العلا: "كما أن التوأم بعد رحيله إلى الاتحاد السكندري والمصري، لم يتمكن من تحقيق البطولات".
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