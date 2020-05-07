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برلمان

برلمانية تطالب بعدم احتساب درجات عام 2020 لـ بكالوريوس الطب في المجموع التراكمي

الخميس 07/مايو/2020 - 09:17 م
كلية الطب
كلية الطب
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معتز الخصوصى
تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة ، موجه لوزير التعليم العالى و البحث العلمى بشأن عدم احتساب مجموع درجات هذا العام للسنوات الرابعة والخامسة لكليات الطب فى المجموع التراكمي.  

وأوضحت شيرين فراج، في اقتراحها، أن قرار اللجنه المشكله من المجلس الاعلى للجامعات باحتساب سنوات الدراسه الاكلينيكيه، الرابعه والخامسه بكليات الطب كسنوات نهائيه ( بكالوريوس ) ادى الى قلق بين الطلاب، وحيث ان قيام اعاده تدريس القسم او التخصص بصوره سريعة، لا يحقق العدل والمساواة. 

وأكدت أن هناك تباينا  فى تدريس المواد للسنه الواحده حيث تقسم الدفعه على عدد المواد فهناك من درس مادة فى اول الدراسه بصورة وافية وأخر سيقوم بدراستها بصوره سريعة.  

وتابعت: " هناك اختلاف فى درجات المواد وبالتالى من درس ماده بصوره وافيه عند بدء الدراسه لا يستوى مع من سيقوم بدراستها بصوره سريعه، فضلا عن الجزء التطبيقى على المرضى قد يؤثر على سلامه الطلاب و الاطباء معا، ففى ظل جائحه كورونا تصبح المستشفيات بؤره خطر شديد لانه اول خط دفاع للمرض و بالتالى فى ظل هذه الظروف مخالطه الطلاب و الأساتذة للمرضى قد يؤدى الى انتشار العدوى.  

ولفتت إلى أن هناك العديد من الاقسام تم اغلاقها نتيجه جائحه كورونا و العمل على حالات الطوارئ فقط و عند رفع الحظر و اجراءات التعايش مع المرض تدريجيا لن تعود الامور طبيعية. 

واقترحت النائبة صدور قرار بعدم احتساب درجات هذا العام فى المجموع التراكمي لتحقيق العدل بين الطلاب واسوه بالقرار الذى اتخذ للسنوات الاولى من الدراسه بالكليه و حتى لا يكون هناك تفضيل بين الطلاب عند التعيين او التكليف بصوره غير عادله لظروف عالميه لم يكن لهم شان بها.
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