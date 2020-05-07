عمرو زكي: لم أشعر بالغرور خلال احترافي ولم أصل إلى مكانة محمد صلاح لهذا السبب

كانت حدثا كبيرا للغاية. قال عمرو زكي ، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن تجربته الاحترافية في الدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم، و





وأضاف عمرو زكي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي " في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" كل اندية العالم كانت تتنافس من اجل الحصول على خدماتي وانا كنت سفيرا للكرة المصرية آنذاك ".





وتابع عمرو زكي:" لم أشعر بالغرور في فترة احترافي في الدوري الانجليزي،"، مضيفا:" لا استطيع الوصول إلى مكانة محمد صلاح الحالية لأنني لم تتوفر لي كل الظروف التي مر بها محمد صلاح".





برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.