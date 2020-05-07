مخرج مصري يوثق تاريخ نشأة الموسيقى في أوروبا

يواصل حاليا المخرج ومدير التصوير المصري " نوير " إجراء عمليات المونتاج على الفيلم التسجيلي العالمي "The music".
ويتم عرضه خلال شهر يونيو بأمستردام أولًا ثم فضائيتي Frace 24 و France 5 وهو إنتاج مشترك لشركتي Symphony & Department .
ولأهمية الموسيقى في الحياة تدور الأحداث حول نشأتها في أوربا ودورها ومدى تأثيرها على المجتمع من خلال فرقة Symphony بطلة الفيلم وأعضائها Young Marco و Cal Swingler و Tom Trago و Juju و Jordash .
ويقول " نوير" إن العمل تم تصويره في 16 يوما بين باريس وأمستردام بالتعاون مع فريق العمل المكون من مساعد مخرج Talla sendaros
مونتاج James Deason وميكسر Peter Dawson.
وهو ليس العمل الأول له بل سبق وقدم العديد من الأفلام بين مصر والعالم من بينها البحث عن الطريق و أرض الأحلام و حلم الشمال وكشمير و المهرجانات وشجرة الظلام وإزالة السواد.