مخرج مصري يوثق تاريخ نشأة الموسيقى في أوروبا

يواصل حاليا المخرج ومدير التصوير المصري " نوير " إجراء عمليات المونتاج على الفيلم التسجيلي العالمي "The music".









ويتم عرضه خلال شهر يونيو بأمستردام أولًا ثم فضائيتي Frace 24 و France 5 وهو إنتاج مشترك لشركتي Symphony & Department .









ولأهمية الموسيقى في الحياة تدور الأحداث حول نشأتها في أوربا ودورها ومدى تأثيرها على المجتمع من خلال فرقة Symphony بطلة الفيلم وأعضائها Young Marco و Cal Swingler و Tom Trago و Juju و Jordash .









ويقول " نوير" إن العمل تم تصويره في 16 يوما بين باريس وأمستردام بالتعاون مع فريق العمل المكون من مساعد مخرج Talla sendaros

مونتاج James Deason وميكسر Peter Dawson.







